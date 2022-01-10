民政署行政主任認申假看中醫實為上舞蹈班　求情稱患抑鬱　被上司視為「明日之星」 (15:19)

民政事務總署署理高級行政主任涉以看中醫為由，使用「離開工作崗位」申請表請假，惟遭揭發她其實上舞蹈班，被控6項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。被告今（10日）在九龍城裁判法院承認其中3罪，另3罪不予起訴。辯方求情稱被告患抑鬱症，署理主任裁判官黃雅茵強調本案涉欺騙政府，性質嚴重，即使要跳舞減壓，相信有其他時段的跳舞班，案件押後至1月24日判刑。
時任署理高級行政主任的女被告傅申（41歲），承認於2018年至2020年間，使用3份載有虛假、錯誤或欠妥陳述的「離開工作崗位」申請表，稱她曾於2018年11月30日、2019年7月5日及2020年6月17日下午，到郭醫堂中醫診所接受診症及治療，而她明知意圖用以誤導政府。
案情稱，被告於該案發3天請假時段曾經參與舞蹈班，而涉案診所表示被告其中一日沒到診，另兩天則於聲稱時段後到診。辯方求情稱，被告於2002年入職政府，被稱讚工作勤奮可靠，惟2016年調往黃大仙民政事務處後，因意見不合與上司有衝突，並遭不公平對待。
辯方續稱，被告案發時被診斷有抑鬱症及焦慮症徵狀，受精神病及工作壓力所困。她事前被上司視為「明日之星」，她亦明白將面臨紀律聆訊，表示犯案是錯誤愚蠢及懊悔不已。黃官下令索取社會服務令報告，押後至1月24日判刑。