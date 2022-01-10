巴裔漢企圖強姦9歲智障女童囚10年　官︰被告行為與強姦僅「一線之差」 (14:28)

巴基斯坦裔被告馬力Amir Aftab（57歲），被控於2019年10月8日，在尖沙嘴重慶大廈賓館內企圖強姦9歲女童X。辯方求情指出，被告出於善心收留事主一家，望法庭接納其行為與本身性格不符，他亦無預謀，事主的孖生哥哥出現，令他「突然回到現實」，繼而停止行為。

布思義判刑時指出，接納被告行為是偶然發生，沒有預謀，又稱案中被告褪去事主的內褲，觸碰其陰部，對事主而言是非常駭人的經歷，加上被告不認罪，令事主一家要再次回憶事件。

布思義強調法庭要保護社會上的弱勢社群，判刑須具阻嚇性。事主年僅9歲，正處於對他人建立信任的年紀，被告的行為涉辜負事主對他的信任，加上她智力不足3歲，尤其脆弱，亦不接納被告不知事主智力較低。布思義稱被告的行為嚴重，事後亦沒有悔意，判囚10年。