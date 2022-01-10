自閉症青年非法集結囚13個月　官：集結者叫口號煽動分裂國家 (14:00)

辯方求情時稱，報稱外賣員的被告蘇豪傑（25歲）在求情信中向相關人員引起不必要的麻煩誠懇致歉，又表示自己犯下錯誤、自食其果，明白守法的重要性。辯方又引述案例比較，稱本案的案情及嚴重程度較低，希望法庭判處社會服務令。

裁判官彭亮廷判刑時稱，當時的集結有數項特徵，均為加重罪責的因素，包括當日為回歸紀念日、約500人參與及佔據馬路、有蒙面的人在時代廣場的大螢幕下站立及高舉橫額。另外集結的人叫喊「光時」等口號宣揚港獨、煽動仇恨警隊，並有其他人附和等。

彭官又稱，即時監禁是唯一選擇。被告雖有悔意，但他經審訊定罪，故不作扣減，惟考慮被告沒案底及其身體狀況，酌情扣減2個月，終判囚13個月。被告步入囚室前向旁聽的人揮手，並高呼「再見，新年快樂！」、「記得寫信畀我」。