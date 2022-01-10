童樂居虐兒案多8人提堂　准保釋下月21日再訊 (13:40)

8名女被告為代號Y.S.Y.（33歲）、F.F.H.（63歲）、L.W.M.（24歲）、C.L.K.（55歲）、N.K.W.（45歲）、T.S.W.（25歲）、K.O.P.（28歲）及C.Y.L.（49歲），均是幼兒工作員，其中次被告任兼職；而首被告、第三及第四被告報稱已離職及無業。

8人分別被控於2021年11月19日至21日，以及11月23日，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」内，身為超過16歲而負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊6名2歲兒童，即女童C、N和S，男童Q、L及U，以及兩名1歲男童，即G及R。

各被告准以1萬元現金保釋外出、不得離港及每周須到警署報到一次，她們不准直接或間接接觸控方證人、不可聯絡「童樂居」，以及不准擔任照顧兒童的工作。「童樂居」虐兒案累計共14名女職員已被落案起訴。

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