林鄭勒令「離營」官員在家自我隔離  繼續他人署任職務 (23:15)

政府發言人表示，由於衞生署衞生防護中心現正仍在跟進今日公布的初步陽性檢測個案，為把可能出現的傳播風險減至最低，行政長官林鄭月娥命令11名政府官員用自身假期在家自我隔離，並須按強制檢測公告規定（1月10日、15日和22日）接受檢測，全部陰性方可恢復職務。

在家自我隔離的11人，包括財經事務及庫務局長許正宇、警務處長蕭澤頤、廉政專員白韞六等；至於當日9時30分後出席宴會的民政事務局長徐英偉、入境事務處長區嘉宏、發展局長政治助理馮英倫，則繼續在竹篙灣檢疫中心接受檢疫。

發言人指，按行政長官要求，行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權正就相關官員出席宴會的行為進行調查；在調查工作完成後，行政長官定會不偏不倚對有關官員採取適當行動。