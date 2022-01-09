林鄭勒令「離營」官員在家自我隔離  繼續他人署任職務 (23:15)

港區人大代表洪為民上周一（1月3日）生日會，其後多名官員及議員一度送往竹篙灣檢疫，政府並憲刊，由其他官員署任隔離人士職務。昨日（1月8日）有11名出席的政府官員獲解除檢疫令離營。不過，政府發言人今日表示，已被解除檢疫令的11名相關政府官員將須用其自身假期在家自我隔離，直至完成多次強制檢測才可恢復上班，並指在這段期間，早前公布的相關署任及兼任安排會繼續生效，確保政府日常工作不受影響。
政府發言人表示，由於衞生署衞生防護中心現正仍在跟進今日公布的初步陽性檢測個案，為把可能出現的傳播風險減至最低，行政長官林鄭月娥命令11名政府官員用自身假期在家自我隔離，並須按強制檢測公告規定（1月10日、15日和22日）接受檢測，全部陰性方可恢復職務。
在家自我隔離的11人，包括財經事務及庫務局長許正宇、警務處長蕭澤頤、廉政專員白韞六等；至於當日9時30分後出席宴會的民政事務局長徐英偉、入境事務處長區嘉宏、發展局長政治助理馮英倫，則繼續在竹篙灣檢疫中心接受檢疫。
發言人指，按行政長官要求，行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權正就相關官員出席宴會的行為進行調查；在調查工作完成後，行政長官定會不偏不倚對有關官員採取適當行動。