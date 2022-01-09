警破尖沙嘴兒童賣淫場所拘7人　帶走兩女童最小僅13歲 (15:19)

西九龍總區特別職務隊高級督察薛子劼表示，涉案場所位於尖沙嘴一座商業及住宅兩用的舊式唐樓，內外均無廣告、燈箱或招牌，表面與普通住宅單位無異，有別於一般賣淫場所。他稱場內面積約700呎，門口位置是招待處，被間成6間房，每間房約80呎，均設有淋浴設備及按摩牀。警方在行動中檢獲大量安全套、毛巾、按摩油、一次性牀單、短褲及潤滑劑等賣淫用品，另亦發現一本疑似數簿及約4.5萬元現金，疑為性工作者賣淫收入。

薛子劼補充，該場所負責人利用網上社交媒體發布資訊，包括性工作者值班情報，各種服務收費，嫖客發現後會主動聯絡對方，安排提供有關服務，服務收費每次1300元至2500元不等，負責人抽取當中3成肉金。

西九龍總區刑事總部（行政及支援） 鄭俊傑警司稱，光顧的嫖客以熟客為主，運作極有組織，雖未有證據顯示女童被威迫而從事賣淫活動，但有女童曾被人以毒品利誘參與。案中7名男女分別涉經營賣淫場所、導致或鼓勵16歲以下女童賣淫及與年齡在16歲以下的女童性交被捕，當中1男1女負責人為管理社交媒體、提供房間及賣淫用品的角色，其餘為嫖客。相信仍有涉案人在逃，包括一名涉及教唆及提供毒品的三合會成員。

西九龍總區刑事情報組高級督察李梓琪補充，區內未成年風化案有明顯上升趨勢，兒童賣淫場所更屬罕見，去年全年共接獲222宗涉及未滿18歲風化案，包括強姦及非禮等，按年增加超過1.5倍。她強調教育十分重要，並稱學校性教育大多不足或學生對課題不感興趣，警方已積極與學校交流。