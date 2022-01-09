新冠疫情｜美新大廈現垂直傳播　6樓或以上D室單位須撤離 (17:39)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步陽性66歲女士居於美新大廈D室，樓層在同大廈有3宗個案的D室之上，兩戶人並不認識。

初陽患者行蹤：她平時多去附近的大快活吃早餐，有時會去大埔翠屏花園一帶購物。1月6日曾到位於美豐花園的蓬瀛仙館大埔長者鄰舍中心畫畫，數名一同畫畫者須送檢疫；1月7日前往八號花園的Market Place超市。

【13:36】涉維園跳舞群組染疫印傭所住的大埔舊墟美新大廈，另有單位有人驗出新型冠狀病毒陽性，據悉，新患者與印傭所住單位同室號，港大微生物學系講座教授袁國勇正前往調查大廈有否出現垂直傳播。

上述染疫51歲印傭（個案12854）曾在炮台山Bethel Fellowship教會參與聚會，其女僱主及13歲少主亦驗出初步陽性，住大埔舊墟美新大廈。13歲少主就讀大埔南亞路德會沐恩中學，本月3日在家，4日曾上學並與一名同學午膳，5日最後上學及去補習，補習導師及曾共膳的同學須檢疫。女僱主本月3日曾與丈夫到紅館觀看歌手張敬軒演唱會。

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