葵盛西邨撞車襲擊案　新界南反黑組拘9男子 (19:12)

新界南總區反三合會行動組署理總督察薛國威表示，案發當晚較早時間，有三合會成員因為錢債問題發生爭執，雙方相約在葵盛西邨第一座對開見面。其中一方兩名男子駕駛一輛銀色私家車先到葵芳閣停車場，再轉駕一輛掛假牌白色七人車往葵盛西邨。當到達時候，對方已有10名男子在場埋伏，其中一人駕駛藍色私家車，迎面撞向白色七人車，同時亦有多人持硬物擊打車身，一輛停泊路邊銀色七人車被波及損毀，白色七人車逃至200米外葵盛圍，車上兩男棄車逃去。

警方接報到場在白色七人車上搜獲大批武器，包括木棍、壘球棍、鐵槌、斧頭及藤條。七人車上其中一名男子稍後到油麻地一間醫院求醫，被警崗當值警員拘捕，經追查下發現另一名男子在長沙灣一間醫院求醫，亦被警員拘捕。

案發後警方接報到葵芳閣停車場調查，截獲4名男子，經調查相信他們欲駕駛另一輛私家車支援兩名遇襲男子，同時取回留在車場的銀色私家車，4人其後被警方拘捕。

新界南總區反三合會行動組，經調查及情報分析，昨（7日）晚拘捕施襲一方其中3名男子，當中1人牽涉錢債糾紛。被捕9名男子目前仍被扣留調查，警方仍繼續追緝在逃人士及涉案車輛，不排除有更多人被捕。