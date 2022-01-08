新冠疫情｜染疫大埔印傭同住僱主及少主初陽　僱主曾偕夫看張敬軒演唱會 (17:59)

‧13歲學生：此前陽性印傭（個案12854）的少主，居於大埔美新大廈，就讀大埔南亞路德會沐恩中學。他1月5日最後上學，1月4日曾與同學吃飯。1月7日送往檢疫中心，因發燒送院檢測呈初步陽性。其補習教師和曾一起吃飯的同學須檢疫。

‧地產文職：此前陽性印傭（個案12854）的僱主，住大埔美新大廈，在地產公司任文職工作。她1月3日中午到幸福餐廳吃飯，晚上與丈夫看張敬軒演唱會，坐第46段20行，同場觀眾須檢測。她1月5日再到訪幸福餐廳，1月7日送往檢疫中心，因發燒送院，檢測初步陽性。

‧3歲男童：為個案12821的孫子，居住銅鑼灣木星街18號縉景臺，12月31日到陸田園餐廳小廚找家人，吃了一份三文治，疑因此感染。1月7日因發燒送院檢測呈初步陽性。男童就讀香港靈糧堂幼稚園上幼甲班，1月3日最後上學，有同學列密切接觸者須檢疫。該幼稚園同時有2、3名同學有上呼吸道感染徵狀，當局將安排他們盡快接受測試。

‧71歲婦人：1月3日下午曾到北角英皇道國都廣場中信証券探訪兩名其後陽性的朋友（個案12825、12880），之後曾去做按摩。

‧39歲飛機清潔女工：與家人住東涌逸東（二）邨信逸樓，常到逸東邨街市，多乘搭路線S56城巴上班；負責清潔飛機，包括清潔洗手間、換枕頭袋、倒垃圾等，懷疑工作時受感染。她1月2日和4日病毒檢測陰性，1月7日發燒去北大嶼山醫院急症室留樣本，之後又到機場留樣本，兩樣本均呈初步陽性。

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