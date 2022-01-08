新冠疫情｜增37陽性個案　超市理貨員陽性屬源頭不明疑涉Omicron (16:46)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（8日）新增37宗新型冠狀病毒陽性個案，包括30宗輸入個案、6宗輸入相關個案，另有1宗源頭不明，涉及一名超市理貨員（個案12872）。該理貨員驗出N501Y及T478K變種病毒株，疑為Omicron變種個案。另外，本港有約30宗初步陽性個案。
張竹君指出，該名理貨員的工作是「要周圍去嘟貨」，潛伏期內去過銅鑼灣、灣仔、何文田及尖沙嘴多間萬寧、百佳、惠康、屈臣氏及U購「嘟貨」。她無打過新冠疫苗，最後上班是1月6日，同日有頭痛及喉嚨痛，在家做快速測試呈陽性，之後去律敦治醫院求診。她的CT值較低，是17.7，樣本帶N501Y及T478K。
張竹君稱，該理貨員1月3日去過工展會，亦去過聖保祿醫院睇醫生及照X光，平時也常到灣仔街市及駱克道街市，行蹤上暫未有與其他陽性個案重疊。
其他新增陽性輸入相關個案：
．望月樓食客（個案12874）：曾與個案12611及12637在望月樓一起吃飯
．4歲女童（個案12879）：42歲陽性測量師的女兒
．北角國都廣場中信証券員工（個案12880）：去過百匯軒及炮台山彩福喜宴食飯，亦去過鴨脷州街市
．個案12882：1月2日曾與個案12838在工展會門口傾談半小時，住柴灣邨灣畔樓
．居跑馬地毓成大廈的印傭（個案12883）：去過北角的教會，打過兩針復必泰，1月6日有咳及流鼻水
．居將軍澳安寧花園的印傭（個案12903）：同樣去過北角的教會，該教會已有約100人檢疫
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