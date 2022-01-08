首輪教師《基本法》測試舉行　試題問及船泊登記　應考教師：識來做什麼？ (14:55)

荃灣聖公會李炳中學為其中一個考場，據考生目測，約百人在禮堂同場應考。測試全卷共15條試題，每題提供4個選項，20分鐘內須完成。綜合考生所說，當中問及《基本法》第一章第5條，問香港特別行政區保持什麼方式，五十年不變，選項包括制度與生活方式、資本主義制度和生活方式、政策和生活方式、制度和政策；以及第五章第125條，關於本港船泊登記，以什麼名義頒發證件，選項包括中國、中國香港、相關協會。

任教中學的梁先生，為方便新學年轉校所以應考。他認為個別試題對教師「無乜用」，「例如船隻那題，你不是行船，又不是揸船，識來做什麼？」他說，倘任教初中生活與社會科或高中公民科，課程或觸及《基本法》，但認為教學前備課已足夠，毋須特設測試。他續說，不少教師課擔重，認為「不用考便最好」，稱透過講座、教師發展日推廣《基本法》已足夠。

在大學讀音樂教育課程的李小姐表示，為準備新學年入行遂報名應考。她昨晚（7日）用一整晚溫習，但覺得試題很難，部分題目考問方式刁鑽。對於當局設教師《基本法》測試，且研究教師宣誓，她認為現時對教師的要求較以往麻煩，但慨嘆沒有辦法，「始終要做呢行，就要經過所要求的程序，無可能為了不想做這些要求，而放棄機會入行」。