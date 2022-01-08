新冠疫情｜袁國勇：港台楊子矜個案「假陽性」　徐樂堅：相關檢疫者撤銷強制檢疫令 (15:32)

衛生防護中心總監徐樂堅表示，楊子矜的樣本由私家醫生採樣後交往化驗，昨日（7日）覆檢確認仍是陽性，惟在變種病毒株檢測中，沒有發現變種病毒株的標靶印記，但發現疫苗印記；而楊子矜入院後的檢測均為陰性。袁國勇表示，楊子矜丈夫當日曾先後為13名診所病人打科興疫苗，不排除抽取疫苗時有疫苗溢出；他隨後為妻子採樣，或因此污染拭子。

袁國勇亦稱，楊的樣本驗出病毒株D614，這病毒株現時已消失，故相信楊子矜不是真正受感染，而是其夫為她採樣時，拭子沾染了他手上殘留的疫苗病毒而受污染。

由於楊子矜於1月3日晚上9時半前已離開生日宴，徐樂堅稱，當晚9時半前已離場、與楊相關的檢疫者，會獲撤銷強制檢疫令。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，十多名已因此而入營的檢疫者可離開隔離營；另有約100人因當晚9時半後仍逗留生日宴，故須繼續檢疫。