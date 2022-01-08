新冠疫情｜維園流動採樣站啟用　皇室堡茶客曾與陽性個案同場到場檢測 (14:21)

72歲的鍾生在皇室堡任職清潔員，他今早收到公司通知須接受檢測並提交報告，故前來檢測。皇室堡近日有多間食肆均有陽性個案，他說雖然去年10月已完成接種兩劑疫苗，但亦擔心染疫，因他主要負責清潔商場洗手間，屬高危地點。不過他認為商場內空氣尚算流通，未必有大型傳播風險。

另有常到皇室堡的市民為求安心前來檢測。70歲的陳先生夫婦每周均會到皇室堡的富軒酒樓飲茶，昨日（7日）收到安心出行通知，方知本月1日曾與陽性個案（個案12840）同場，故今日來接受檢測。

陳先生表示，酒樓分不同區域，限制每枱人數上限，而陽性個案是與十多名朋友到訪，估計與2人一枱的他們不是在同一區域進食，故不太擔心受感染。陳太則認為，富軒酒樓及皇室堡的通風系統尚可，同樣不怕染疫，今日二人亦照常到皇室堡稻香酒樓飲茶。

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