2019年7．28上環衝突　21人暴動罪成囚30至42個月　官：暴動解決不了問題 (13:08)

暴動罪成的21人案發時介乎18至33歲，陳官認為當中7人參與程度較低，時間亦短，以40個月為量刑起點，考慮各人初犯，判囚37個月；其餘14人則以45個月為起點，初犯扣減至42個月，其中第十七被告簡健煌審訊前認罪，扣減至30個月。案發時僅18歲的周錦濤則獲額外扣減至40個月。

第十五被告莫卓煇的襲警控罪判囚1個月20天，其中1個月與暴動罪分期執行，總刑期為38個月；被控無牌管有無線電通訊器材的第四被告徐慶鈞則判囚14天，與暴動罪37個月刑期同期執行。

陳官判刑時表示，7．21暴動後再發生另一場暴動，只會以暴力「滋生更多暴力」，兩宗暴動案根本不應發生，公眾不能因「和平手段無法達到訴求而訴諸暴力」；又批評簡健煌已因本案身陷囹圄多時，「不應將暴動美化，以免其他人步他後塵」。

陳官又指出，案中被告身上裝備顯示他們「有備而來」，但非計劃周詳及精密。案發時示威者人數遠超警方，雖然不涉縱火或擲汽油彈等嚴重暴力，但有以雷射筆照向警員、投擲雜物等，規模屬嚴重之列；又認為本案加劇撕裂社會，案中財物損失可以隨時間修復，惟「修補撕裂社會絕不容易」。

7．28上環衝突共44人被控暴動罪，分拆3案處理，其中兩人認罪，34人經審訊後被裁定罪成，6人無罪，另兩人沒有出席審訊，被法庭發出拘捕令。