新冠疫情｜發展局政助須檢疫　教育局政助、創科局副局長鍾偉强及政助檢測陰性 (19:34)

港區人大代表洪為民的逾百人生日宴，當中逾百人包括高官及立法會議員須往檢疫，教育局長政治助理施俊暉、創新及科技局副局長鍾偉强及政治助理張曼莉、以及發展局長政治助理馮英倫亦有出席。
教育局回應，政治助理施俊暉曾於1月3日下午約6時15分出席該活動，短暫逗留約20分鐘後離開，其間沒有見到已公布的初步陽性患者。施俊暉昨日（6日）傍晚完成自願檢測，今日發出檢測結果呈陰性，現已暫時轉為在家工作。
創新及科技局表示，副局長鍾偉强及政治助理張曼莉曾出席1月3日的宴會，但有提早離場；兩人昨日曾接受病毒檢測，結果皆為陰性。
發展局稱，政治助理馮英倫出席了1月3日的宴會，已被列作密切接觸者，須送檢疫，檢測結果為陰性。該局沒其他職員送檢。
政務司長辦公室表示，政務司長政治助理蕭嘉怡曾於1月3日傍晚6時許出席一個聚會，短暫逗留後在7時前離開。她昨日傍晚已完成自願檢測，結果呈陰性。她會全力配合衛生防護中心檢疫安排。
官員赴百人派對 相關報道：
灣仔生日宴涉逾160人 37歲女陽性 53歲女媒體工作者初陽1月3日晚6時到場
相關字詞﹕新冠疫情 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 洪為民 生日會 編輯推介