新冠疫情｜發展局政助須檢疫　教育局政助、創科局副局長鍾偉强及政助檢測陰性 (19:34)

教育局回應，政治助理施俊暉曾於1月3日下午約6時15分出席該活動，短暫逗留約20分鐘後離開，其間沒有見到已公布的初步陽性患者。施俊暉昨日（6日）傍晚完成自願檢測，今日發出檢測結果呈陰性，現已暫時轉為在家工作。

創新及科技局表示，副局長鍾偉强及政治助理張曼莉曾出席1月3日的宴會，但有提早離場；兩人昨日曾接受病毒檢測，結果皆為陰性。

發展局稱，政治助理馮英倫出席了1月3日的宴會，已被列作密切接觸者，須送檢疫，檢測結果為陰性。該局沒其他職員送檢。

政務司長辦公室表示，政務司長政治助理蕭嘉怡曾於1月3日傍晚6時許出席一個聚會，短暫逗留後在7時前離開。她昨日傍晚已完成自願檢測，結果呈陰性。她會全力配合衛生防護中心檢疫安排。

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