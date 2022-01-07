油漆工元朗「私了」白衣漢判監4年9個月　官斥「暴民心態」 (18:40)

練官形容，現年28歲被告陳澧圖（又名陳楚峰）與示威者「完全是暴民心態」，自以為有高尚理念破壞財產及傷人，「令人痛心之處是人類文明何等脆弱」，中國傳統教導要以禮待人，惟對示威者沒作用，被告無同理心及恃着人多為所欲為，忘記基本道德。

練官指出，示威者堵塞港鐵站通往形點II的出口，並於街上傷害兩名途人，從片段可見被告擔任重要角色。涉案52歲李姓男子被指稱撕去連儂牆文宣，被告對身處的士內的李姓男子咄咄迫人，再拉開車門及拉他下車，令李男遭毆打。被告和示威者追打疑在場拍攝的38歲張姓男子，被告腳踢倒地的張男4下，他們以所謂理由施以暴力，用意是要滅聲。案情指出，李男和張男頭受傷，分別縫了7針和16針。

被告早前求情時供稱，他擔心的士司機開車會撞傷多人，唯有勸說李男落車，他留在現場目的是將受傷人數減至最低。練官判刑時指出，被告說法與承認事實等不同，遂裁定其證供不可信。練官僅就被告認罪扣減刑期，判囚4年9個月。