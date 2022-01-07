新冠疫情｜洪為民生日宴逾百人檢疫　稱深刻反省沒考慮辭公職　私人活動應「分開睇」 (19:01)

港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民1月3日舉行逾百人生日宴，逾百人被送往檢疫隔離。洪為民今（7日）回覆本報查詢時表示正深刻反省，目前沒有考慮辭任人大代表及前海管理局首席聯絡官職位，強調當時是「在私人時間以私人身分出席私人聚會」，故應「分開啲睇，要proportionate（相稱） 」。（相關報道：灣仔生日宴涉逾160人 37歲女陽性 53歲女媒體工作者初陽1月3日晚6時到場）
洪為民：前海對外聯絡官不能稱是「官」
洪為民指出，不明白要求他辭任背後的邏輯並反問：「如果醫生揸車被抄牌，是否以後不可以做醫生？」他承認今次在私人活動方面，「明顯地抗疫意識唔夠強，整個敏感度唔夠」，但與工作無關。他又認為，不應將他與特區政府的問責官員比較，稱自己在前海的身分雖然是對外聯絡官，但實際上只是一間前海駐香港公司的兼職董事，不能稱得上是一個「官」。
被問及有否向中央報備事件，洪為民稱其道歉聲明已發給多間傳媒、朋友及領導，「相信大家都睇得到」。他提到已主動向前海當局報告事件，當局沒與他討論職務問題。本報曾向前海管理局查詢，至今仍未回覆。
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