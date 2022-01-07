新冠疫情｜洪為民生日宴逾百人檢疫　稱深刻反省沒考慮辭公職　私人活動應「分開睇」 (19:01)

洪為民：前海對外聯絡官不能稱是「官」

洪為民指出，不明白要求他辭任背後的邏輯並反問：「如果醫生揸車被抄牌，是否以後不可以做醫生？」他承認今次在私人活動方面，「明顯地抗疫意識唔夠強，整個敏感度唔夠」，但與工作無關。他又認為，不應將他與特區政府的問責官員比較，稱自己在前海的身分雖然是對外聯絡官，但實際上只是一間前海駐香港公司的兼職董事，不能稱得上是一個「官」。

被問及有否向中央報備事件，洪為民稱其道歉聲明已發給多間傳媒、朋友及領導，「相信大家都睇得到」。他提到已主動向前海當局報告事件，當局沒與他討論職務問題。本報曾向前海管理局查詢，至今仍未回覆。

洪為民 相關報道：

批高官疫下去百人生日會 市民：只許官員聚會 不許百姓堂食

14官赴百人派對 徐英偉送檢疫 區嘉宏蕭澤頤等到賀人代洪為民 林鄭：失望

梁君彥：19立法會議員曾出席洪為民生日會 陸瀚民、陳仲尼、邱達根及洪雯須隔離 下周三大會暫如期舉行【附19人名單】

區嘉宏稱入竹篙灣檢疫中心隔離 向市民道歉

邱達根曾赴洪為民百人宴 承認大意稱「好大的反面教材」