警方拘捕一名游泳教練及一名男生 涉多宗天水圍及青衣女生非禮案件 (17:53)

本周二（4日）下午1時，一名身穿校服12歲女童，在天水圍輕鐵站乘輕鐵往屯門方向，期間被一名男子在車廂內非禮，該男子其後逃去，女童事後致電家人求助，警方當日接獲社福利署轉介展開調查。

元朗警區刑事總督察連健德稱，元朗警區刑事調查隊，立即展開調查，翻查大量閉路電視片段，迅速鎖定疑犯身分，並於昨（6日）黃昏時分在洪水橋一單位拘捕一名58歲姓嚴男子，現正被警方扣留調查。

警方經初步調查相信，該名男子涉及去年11月至12月期間，在天水圍及屯門區發生在輕鐵上身穿校服女童被非禮案件有關。據調查所得，被捕男子為一名游泳教練，在屯門及天水圍的公眾泳池以私人名義教授游泳近30年。警方會主動向該名被捕男子的學生作出調查。

警方呼籲如有任何市民思疑自已或家人，曾經遇到類似風化案件，請盡快聯絡元朗刑事調查隊第13隊作出跟進，電話36614762。

另外，昨（6日）下午1時，青衣長安邨一名15歲中學女生乘升降機返家，步出升降機後在走廊，被一名男子以校褸笠頭非禮。女生掙札逃脫，事後告知母親報警。

青衣分區特遣隊接報經調查後，翻查閉路電視及大廈保安協助下，在案發後三小時，於同座大廈單位內拘捕一名姓劉17歲男子，涉嫌非禮及遊蕩。該名男子亦涉嫌與去年12月16日發生於邨內另一宗同類型遊蕩案件有關，案件交由葵青警區重案組跟進。

據悉，被捕17歲姓劉男子為中學生，案發時穿著校服，與事主居於同一幢大廈。事發時劉與女事主一同乘升降機上樓，尾隨事主步出後，反方向而行，脫去校褸後折返，用校褸笠住女生頭部，幸事主扎脫逃離。