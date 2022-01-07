男食客旺角用截圖代替「安心出行」被捕 (15:45)

人員亦在4間食肆發現有員工未有正確佩戴口罩及有關負責人沒有確保場內顧客掃描「安心出行」。警方及食環署人員已向有關食肆負責人及員工發出傳票及定額罰款通知書。另外，一名25歲女子於遊戲機中心內未能按法例規定出示有效安心出行紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。人員已向她發出定額罰款通知書。

另警方在一賓館拘捕3男2女，年齡介乎17至36歲，涉嫌「藏有危險藥物」、「未能出示身分證明文件」，以及違反第599F章等。警方並於賓館內檢獲約0.2克懷疑可卡因。另外，賓館內8名顧客未按法例規定在進入處所前掃描安心出行，涉嫌違反第599F章。人員已向有關顧客發出定額罰款通知書及向其負責人發出傳票。

警方亦在上海街搗破一個賣淫場所，拘捕一名68歲男子，涉嫌「管理賣淫場所」及違反第599F章。警方檢獲一批證物，包括避孕套及毛巾。