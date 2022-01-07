新冠疫情｜齊赴洪為民生日會　港台女主持楊子矜陽性　夫朱偉星陰性認無掃安心出行 (16:00)

朱偉星表示，太太楊子矜在1月3日晚上約7時出席港區人代、經民聯成員洪為民的生日會，他則於晚上8時許到場，「當晚在現場人太多，搵唔到安心出行二維碼，所以無掃」，但他查看當晚的停車場出車紀錄是晚上9時27分離場，推算二人約9時20分已離開現場。

夫昨聖保祿醫院巡房 聖保祿：暫停朱偉星到訪4周

朱偉星表示，太太在港台上班至昨日，他則一直在中環私人診所工作，昨日到過聖保祿醫院巡房及收症，今日才取消下午病人的預約，但未收到通知要入竹篙灣檢疫中心。他稱，自己的檢測結果是陰性，而且和太太已接種三劑科興疫苗，「有信心無事」。

聖保祿醫院表示，朱偉星於1月6日曾收一名病人入院治療，該病人已經出院。朱偉星全程有戴外科口罩，因而不影響其他醫護人員或病人。院方知悉此事後，已根據院方防感染規例，知會朱偉星暫停到訪本院4周。

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