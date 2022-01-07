新冠疫情｜灣仔生日宴涉逾160人　37歲女陽性　53歲女媒體工作者初陽1月3日晚6時到場 (17:00)

生日宴在場者或全列密切接觸

衛生署衛生防護中心總監徐樂堅表示，陽性個案於1月3日晚上9時半後到場，初陽個案則是晚上約6時到場至9時半離開，故當局的看法是整個活動出現的人已屬密切接觸者，惟由於初陽者的CT值35至36屬較高（即病毒量較小），須待確定是否陽性。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君補充，晚上9時半後仍在場的涉及60至70人，該些人的同住家人也要檢疫；整個活動有約160至170人。

陽性個案（個案12838）：

．37歲女子，與家人住天后廟道翠巒閣，於中環卑利街39號地下榮源茶行工作，曾接種兩劑新冠疫苗，衛生防護中心相信由母親感染。她一直沒病徵，1月5日因被列密切接觸者而檢疫，同日陽性。她於1月3晚在灣仔灣景中心1樓Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant出席百人生日會，約晚上9時半至10時15分逗留。

初步陽性個案：

．53歲女子，從事媒體工作，居於何文田仁禮花園C座。她與陽性個案在不同時段出席上述的百人活動。

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