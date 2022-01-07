新冠疫情｜高官赴百人宴　資深AO嘆「唔知咩叫做官」 (15:41)

綜合AO討論，有人稱高層官員（包括地區民政專員）以官式身分出席活動的安排一向非常謹慎，就到達及離開時間、哪名官員先到、拍照企位、留不留下吃飯等，均「諗過度過」。有人舉例說，警區指揮官一定不會被安排頒獎予疑似具社團背景的人；財金系統官員不會與疑似造市者同場出現等。他補充，即使是出席私人派對，具經驗的高官也應有一定敏感度。

對於徐英偉作為政策局之首，出席逾百人私人派對，有資深AO慨嘆，「平日都盡量少去呢類都唔知有邊個同場嘅私人派對，更何況疫情期間，無論為自己，還是為全城抗疫，此時此刻都應可免則免，都唔知咩叫做官」。

同時，有AO稱出席者明顯漠視政府防疫指引，未有以身作則，欠缺政治敏感度，亦忽略社會大眾對高層官員自身行為的期望，「睇完啲相，你都覺得有啲核突」，現對事件也不是失望那麼簡單，簡直要質疑其判斷力。他稱，先前有局長去工展會已經被罵，足見社會大眾對高層官員行為的期望是如何。

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