新冠疫情｜科大廣州分校副校吳宏偉赴生日會疑未戴口罩　稱「洗完臉，未戴得切」 (15:39)

本周一（3日）晚港區人大代表洪為民的百人生日會，有多名政府高官和立法會議員曾出席，一名其後被驗出初步陽性的37歲女子亦曾到場。有生日會的照片流出，其中香港科技大學（廣州）副校長吳宏偉被發現合影時未有戴上口罩。吳宏偉今（7日）回覆稱，當時去完洗手間便匆匆合照，「洗完臉，未戴得切口罩，遲5秒我就影不到張相」。他強調，不認識活動中初步陽性個案的女士，當日亦沒有與她交流，與主角洪為民亦只作短暫交流，「講聲生日快樂」。
吳宏偉稱，他在餐廳沒有吃飯，大部分時間在餐廳外的平台與其他賓客「飲嘢」聊天，亦有使用「安心出行」應用程式。他表示，昨日（6日）看到新聞才知悉事件，今早自費接受檢測，預料明早有結果，為雙重保險，明早亦會作第二次檢測，並亦已通知科大校方，暫獲安排在家工作，直至有檢測結果為止。
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