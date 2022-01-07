新冠疫苗｜黃大仙流動接種站現人龍　有市民批評安排亂 (14:17)

73歲楊先生由觀塘跨區前來接種第一針復必泰，他表示今早9時45分到場排隊，排了一個半小時仍未能接種，僅獲發預約籌安排明天打針。他聲稱在場職員曾向他表明「今日一定有得打」，他才決定排隊，批評現場安排「亂晒龍」，工作人員指示亦不清晰。

坐輪椅的陳女士稱，數日前已每天致電熱線預約打針，惟一直打不通，故今日請假到場希望領即日籌打針。惟她排隊近兩小時後只取得後日的預約籌，令她要再請假。她不滿政府早前關閉大量疫苗接種中心，認為政府希望擴大疫苗氣泡，便應在18區重開至少一間疫苗中心。

負責營運該流動接種站的康健國際醫療集團營運總監梁國齡今日到場視察，眼見今日市民反應踴躍，已即時將站內注射區由3個增至5個，並將視乎情況延長服務時間。