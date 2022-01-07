水警海關反走私 檢獲410萬元鹿尾巴牛鞭及37隻貓狗 (14:28)

近日水警與海關發現在本港以西海域有不法分子進行走私活動，水警小艇分區，水警西分區及海關海域科海域組，於昨（6日) 進行反非法入境及反走私行動。至今（6日)凌晨2時55分，發現兩名男子駕駛一艘載入貨物快艇進入本港海域，並駛進元朗下白泥一處淺灘河道。

執法人員同時發現一輛客貨車駛至，當快艇泊岸後，船上兩名男子將貨物搬上岸，另一方面客貨車司機與車上兩男子將車上貨物搬落快艇，懷疑正進行走私活動。水警人員立即採取行動，5名男子發現執法人員立即跳落快艇駛離，水警小艇隊立即展開追截，最終快艇在下白泥以北海面，駛入內地水域，警方隨即通知內地邊防人員作出跟進行動。

警方在客貨車上發現48箱懷疑走私物品，包括鹿尾巴及牛鞭，並發現客貨車掛假牌。另在淺灘上發現12個竉物膠箱，共載有不同種類的30隻貓及7隻狗，該批貓狗當時受驚呼叫，而每個寵物箱體積細小，每個放有3至4隻貓狗，警方作出適切照料，並聯絡愛護動物協會替該批貓狗檢查，初步健康無大礙，由於全部身上無晶片，其後交由漁護署照顧。警方相信該批貓狗來自內地，運到港後會轉售至不同寵物店，案件稍後交由水警總區重案組及海關跟進。警方重申殘酷對待動物屬嚴重罪行，一經定罪，最高罸款20萬及監禁3年。

海關發現今次案件檢獲48箱物品，包括460公斤牛鞭及325公斤未經處理鹿尾巴，市值約410萬元。海關指該批補身食材，相信是入冬之後內地需求大增，不法分子看準時機，將該批補身食材走私回內地避過關稅圖利。海關發現客貨車上並無冷藏設備，對該批補身食材品質有懷疑。