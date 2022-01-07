六旬漢插隊爭執被推跌後不治　青年涉誤殺　稱遭踢臀曾推事主 (16:02)

被告梁清言（案發時26歲）被控於2019年6月16日在香港非法殺死周鎮和（終年63歲）。庭上播放拘捕被告後的錄影會面片段，被告稱案發日下午約5時到銅鑼灣參加遊行，約晚上9時半步行至中環碼頭離開。排隊輪候渡海小輪時，事主從後插隊，被告觀察到事主狀似醉酒，故不打算與他爭執。

約10分鐘後，身後兩名女子要求事主排隊，事主則罵道「排咩呀？排你老母」，以及用手推撞女子。被告轉身與事主口角，亦曾以粗言辱罵他，事主說「唔使講我老母呀？」被告則回應道「咁你都要排隊㗎」，然後轉身繼續排隊。

被告其後感到有人用腳踢其右臀部，轉身後見事主距離很近，神情兇惡，他遂以雙手推向其鎖骨位置，事主撞倒一名女子後一同倒地，女子無恙站起身，事主則失去意識，在途人以復原臥式急救後才恢復呼吸。其後有警員到場，被告站在事主附近，沒有接觸事主亦沒有作聲，因警方沒要求他留下，事主亦恢復呼吸，他遂登上小輪離開。聆訊午續。