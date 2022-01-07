六旬漢插隊爭執被推跌後不治　青年涉誤殺　稱遭踢臀曾推事主 (16:02)

2019年6月民陣舉行反修例遊行當晚，一名26歲青年被指在中環碼頭外，因一名六旬漢插隊，與他口角並推跌他，六旬漢兩日後不治。青年否認一項誤殺罪，案件今（7日）於高等法院原訟庭續訊。庭上播放被告的錄影會面片段，他稱事主插隊後與身後兩名女子口角，曾罵道「排咩呀？排你老母」及推撞女子，故被告「睇唔過眼」與事主爭執，其後曾遭人腳踢臀部，轉身見事主神情兇惡，遂雙手推開事主，事主與一名女子一同倒地。
被告梁清言（案發時26歲）被控於2019年6月16日在香港非法殺死周鎮和（終年63歲）。庭上播放拘捕被告後的錄影會面片段，被告稱案發日下午約5時到銅鑼灣參加遊行，約晚上9時半步行至中環碼頭離開。排隊輪候渡海小輪時，事主從後插隊，被告觀察到事主狀似醉酒，故不打算與他爭執。
約10分鐘後，身後兩名女子要求事主排隊，事主則罵道「排咩呀？排你老母」，以及用手推撞女子。被告轉身與事主口角，亦曾以粗言辱罵他，事主說「唔使講我老母呀？」被告則回應道「咁你都要排隊㗎」，然後轉身繼續排隊。
被告其後感到有人用腳踢其右臀部，轉身後見事主距離很近，神情兇惡，他遂以雙手推向其鎖骨位置，事主撞倒一名女子後一同倒地，女子無恙站起身，事主則失去意識，在途人以復原臥式急救後才恢復呼吸。其後有警員到場，被告站在事主附近，沒有接觸事主亦沒有作聲，因警方沒要求他留下，事主亦恢復呼吸，他遂登上小輪離開。聆訊午續。