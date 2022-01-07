新冠疫情｜測量師年幼女染疫　屯院隔離一度離病格出走廊　兩醫護須檢疫 (18:00)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今（7日）表示，該女童在屯門梁李秀娛幼稚園上學，最後上學日期為1月4日，35名同班同學及數名教師被列密切接觸者須檢疫，全校約600名師生須強制檢測。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，該女童在竹篙灣檢疫中心期間，出現流鼻水病徵，1月5日傍晚送往屯門醫院急症室檢查，其後獲安排入兒科隔離病房，接受隔離治療。當時醫護人員安排一張有牀欄的病牀予女童，並給她一個呼叫鐘，叫她如有需要可按鐘尋求幫助。晚上約8時，女童在沒有戴口罩的情況下，自行走出病格，站在走廊，當值護士隨即發現女童，並安排她返回病格。該名護士和附近一名病人服務助理，立即穿上保護衣，進入隔離病格安頓女童。

何婉霞稱，女童走出走廊時，兩名醫護人員分別戴上N95口罩和外科口罩，沒有戴面罩。醫管局諮詢衛生防護中心意見後，將兩名醫護列為密切接觸者，須檢疫21日。屯門醫院已即時將相關地方消毒清潔。女童已轉送瑪嘉烈醫院接受隔離治療，情況穩定。

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