警搗無牌賭場遭推胸口　保險從業員阻差罪不成立 (12:56)

29歲男休班警去年與兩名男子在觀塘一工廈單位內無牌營辦賭場，早前被判社會服務令。案中30歲保險從業員涉推警員胸口，被控一項「阻撓警務人員進入處所」罪，今（7日）在九龍城裁判法院被裁定罪名不成立，當庭釋放。暫委裁判官潘兆斌認為警員單手推及被告肩膊已可制止他，被告沒進一步行動令警員難以走進大廳，他僅對警員造成不便，不構成阻撓。
30歲被告楊梓豐報稱保險從業員，被控於2021年4月10日在觀塘道時運工業大廈的一單位內，阻撓根據《賭博條例》獲授權的警員10731陳汶浩，進入授權書內指明處所。
至於辯方稱案發在處所內，不構成阻撓進入處所，潘官同意，稱被告在鐵閘內和玻璃門之間和警員發生衝突，該處屬單位入面，被告只是阻撓警員從單位內一處走到另一處。
潘官認為涉案時間非常短，只有10秒，不排除被告事發前已站在該位置，他未必故意阻擋警員去路。加上警員單手推及被告肩膊已成功制止他，警員沒遭推倒。而被告亦沒進一步行動，他僅對警員造成不便，或致對方需稍加費力前往大廳，未有達至阻撓標準。雖然被告有可疑及自招嫌疑，惟控方未能在毫無合理疑點下舉證，故裁定被告罪名不成立。
相關報道：
保險員涉阻警入無牌賭場表證成立 辯方質疑難辨便衣警 警稱已掛委任證（2021年12月29日）
相關字詞﹕阻撓警務人員進入場所 賭博條例 編輯推介