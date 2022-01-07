警搗無牌賭場遭推胸口　保險從業員阻差罪不成立 (12:56)

30歲被告楊梓豐報稱保險從業員，被控於2021年4月10日在觀塘道時運工業大廈的一單位內，阻撓根據《賭博條例》獲授權的警員10731陳汶浩，進入授權書內指明處所。

至於辯方稱案發在處所內，不構成阻撓進入處所，潘官同意，稱被告在鐵閘內和玻璃門之間和警員發生衝突，該處屬單位入面，被告只是阻撓警員從單位內一處走到另一處。

潘官認為涉案時間非常短，只有10秒，不排除被告事發前已站在該位置，他未必故意阻擋警員去路。加上警員單手推及被告肩膊已成功制止他，警員沒遭推倒。而被告亦沒進一步行動，他僅對警員造成不便，或致對方需稍加費力前往大廳，未有達至阻撓標準。雖然被告有可疑及自招嫌疑，惟控方未能在毫無合理疑點下舉證，故裁定被告罪名不成立。

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