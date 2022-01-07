新冠疫情｜梁君彥：19立法會議員曾出席洪為民生日會　陸瀚民、陳仲尼、邱達根及洪雯須隔離　下周三大會暫如期舉行【附19人名單、短片】 (11:32)

本周一（3日）晚港區人大代表洪為民的百人生日會，有多名政府高官和立法會議員曾出席，惟一名其後被驗出新型冠狀病毒初步陽性的37歲女子亦曾到場。立法會主席梁君彥今早（7日）見記者，表示有19名立法會議員曾出席該生日會，目前有4名議員須送往竹篙灣檢疫中心隔離，包括陸瀚民、陳仲尼、邱達根及洪雯。他又要求議員在檢測陰性前，不要返回立法會大樓及中信大廈辦事處。他稱，下周三（12日）是新一屆立法會首次會議及特首答問大會，他傾向如期舉行，但會密切留意情況再作決定。