新冠疫情｜梁君彥：19立法會議員曾出席洪為民生日會　陸瀚民、陳仲尼、邱達根及洪雯須隔離　下周三大會暫如期舉行【附19人名單、短片】 (11:32)

本周一（3日）晚港區人大代表洪為民的百人生日會，有多名政府高官和立法會議員曾出席，惟一名其後被驗出新型冠狀病毒初步陽性的37歲女子亦曾到場。立法會主席梁君彥今早（7日）見記者，表示有19名立法會議員曾出席該生日會，目前有4名議員須送往竹篙灣檢疫中心隔離，包括陸瀚民、陳仲尼、邱達根及洪雯。他又要求議員在檢測陰性前，不要返回立法會大樓及中信大廈辦事處。他稱，下周三（12日）是新一屆立法會首次會議及特首答問大會，他傾向如期舉行，但會密切留意情況再作決定。
梁君彥稱，議員的行為要自己負責，亦受公眾監察，已提醒所有議員要向衛生防護中心坦誠提供資料。
曾出席該生日會的19名立法會議員名單：
．選委會界別：陸瀚民（經民聯）、陳仲尼（民建聯）、洪雯、葛珮帆（民建聯）、容海恩（新民黨）、陳家珮（新民黨）、何君堯、林順潮、譚岳衡、郭玲麗（民建聯）、陳沛良、黎棟國（新民黨）、周文港、林琳（民建聯）、梁毓偉、吳傑莊
．科技創新界：邱達根
．體育、演藝、文化及出版界：霍啟剛
．勞工界：郭偉强（工聯會）
據了解，昨日衛生防護中心有專人致電通知出席洪為民生日會的賓客，有出席的立法會議員不論是否與患者同場也會接到電話；當時衛生防護中心通知他們的資訊是，若與患者同時段在場便須接受隔離，其他則須檢測。