葵盛西邨七人車遭攔截扑爛　警查兇徒下落 (10:31)

警方接報趕至，先在葵孝街路口盛國樓對開發現一輛白色七人車，空無一人，車身損毁，全車玻璃幾乎被打爛，失去前後泵把，車廂內有血迹，並有大量玻璃碎片，折斷壘球棍、鐵槌及衣物等，車尾箱亦有一批武器，包括鐵槌、桌球棍及藤條等，警員沿路200米發現車身碎片及甩脫的泵把。

警方再於葵盛西邨第一座對開路邊，發現另一輛泊路邊的七人車右邊車身被撞凹，車旁留下另一輛藍色車的泵把及一個車牌，並在路旁石壆發現一個打開、載有個人物品的行李箱。警方將一段路面封鎖調查，追查兇徒及傷者下落。

而在十多分鐘後，葵義路葵芳閣停車場的職員發現有人將一輛平治房車停泊在3樓，沒有熄匙，車燈仍有開，然後駕駛另一輛私家車離去，於是報警求助。警員接報到場調查，懷疑平治房車涉及早前截車打鬥事件。

稍後警員在停車場截查一名可疑男子，又在地下閘口截停一輛企圖離開的寶馬私家車，當時車上有3名男子，經調查相信4人與案有關，帶署進一步調查。