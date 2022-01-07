新冠疫情｜邱達根曾赴洪為民百人宴　承認大意稱「好大的反面教材」 (11:04)

至於宴會環境方面，邱達根透露，涉事餐廳分為室內外，賓客在室內飲食、唱歌或有較近距離身體接觸，部分人沒戴口罩，戶外則有枱供賓客聊天及喝飲料。餐廳有檢查賓客的疫苗接種紀錄和安心出行，但他不能確保沒有走漏。

宴會當晚，他沒有接觸患者，兩人互不相識，沒有溝通，但他當晚9時半後才離開宴會，即與9時半到達宴會的患者有時間重疊。他承認曾在宴會中進食，但稱大部分時間留在戶外，在戶外時多數有戴口罩。

至昨晚（6日）約10時，邱達根得知自己曾與初步陽性患者同場出席活動，約11時進行病毒檢測，當晚收到陰性檢測結果。他和家人正在等候衛生署安排進入竹篙灣檢疫中心檢疫21日。邱達根稱自己有所大意，他亦因檢疫而錯失第一次立法會大會，因而感遺憾。

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