六旬漢打尖踢人遭反推倒地兩日後亡　青年否認誤殺　片段見被告問「我唔還手佢再郁手咁點」 (21:00)

被告梁清言案發時26歲，報稱時裝店銷售員。控方案情指稱，2019年6月16日一個公眾遊行結束後，被告與女友和一男性友人到中環7號碼頭，排隊輪候往尖沙嘴的小輪。事主周鎮和（終年63歲）手持啤酒罐在被告背後插隊，有人與事主理論，被告曾加入口角。事主腳踢被告一下，被告隨即轉身推向事主一下，事主失平衡「呯」一聲跌倒，後腦着地後沒有動作，現場有醫生檢查事主仍有呼吸心跳。

事主送院後情況惡化，延至同年6月18日不治，死因是顱骨骨折及腦部受損。被告在警誡下稱「佢打尖，同幾個女人嘈，我睇唔過眼同佢嘈，佢踢我一腳，所以我就推佢」。

案發時在隊伍中、現職海關的曾仲康供稱，排隊時聽見一把男聲說「咪X走」，抬頭見背向他的事主似受外力往後倒地。警員到場後，曾仲康隨隊伍入閘登船，發現被告及女友人亦入了閘，因認為被告與事主倒地有關，故拍攝兩段影片以協助警方調查，其間聽到被告曾稱「佢攻擊我先嘅」。

庭上播放該片段，顯示被告說「如果我唔還手嘅話，咁佢再郁手咁點呀？」。法官杜麗冰在散庭前感謝曾仲康拍下片段，認為是「有公民責任的港人應做的事」。審訊明（7日）續。