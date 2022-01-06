新冠疫情｜林鄭月娥：對徐英偉等多名官員疫下赴宴會感失望　將對個別官員採取行動 (18:25)

林鄭月娥表示，在1月3日的聚會前數日，本港已出現Omicron變種新冠病毒傳播，她自己和食物及衛生局已多次向市民指出本港有疫情爆發風險，食衛局長陳肇始亦於去年12月31日開記者會解釋香港疫情，並表明要避免大型聚會等，惟今次涉事官員顯然無聽這些建議，林鄭月娥因此對該等官員感到失望。

林鄭月娥稱，在全港努力抗疫之際，作為政府主要官員更應以身作則，盡量避免出席有風險的私人聚會。早前國泰航空機組人員違反防疫規定導致新冠病毒傳播，林鄭月娥稱國泰高層沒有「免責條款」，要為所有事情負責。

林鄭月娥今日數次被問到需否為屬下官員在疫情下參與大型聚會負責時，稱「希望市民明白」，每個人、尤其是官員，都要為自己的行為負責，「如果話所有嘢佢哋（官員）唔使負責，因為有一個叫做行政長官可以負晒責任，呢個係非常之不利於管治」，不希望大家認為可「企喺行政長官後面，所有嘢都係行政長官錯㗎喇」。但她強調，抗疫整體成效是由她負責，政府一定會努力遏制疫情，令各行業可復業、市民在農曆新年可較安心。

被問到會否因今次事件要求公務員實施彈性工作安排，或呼籲接觸過涉事者的議員在家工作，以免除進一步散播病毒的風險，林鄭月娥稱，減少聚會或外出「如果可以做到，我都會鼓勵做嘅」，但不會因這單一事件推出新政策；惟若有人接觸過某官員，因擔心而「覺得今日不如唔出街、唔返工住喇」，在衛生防護中心提供予一般市民的指引當中可找到適當建議。

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