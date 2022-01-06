新冠疫情｜空姐母跳舞聚餐群組多3人染疫　皇室堡東海薈．拉斐特同場吃早餐漢初陽【附行蹤】 (17:51)

與個案12754相關初步陽性個案：

．63歲男子，去年12月30日在銅鑼灣皇室堡15A樓東海薈．拉斐特食早餐，個案12754於相若時間在該處用膳，兩人坐的位置較近，疑該食肆內有傳播。患者平日主要在中央圖書館後方的運動場晨運、做八段錦。

個案行蹤：去年12月31日，曾參加長者徒手操、當晚在油麻地好彩海鮮酒家用膳；今年1月2日早上7至8時與數人參加康文署太極班，以及到油麻地中華基督教會灣仔堂基道小學返教會等。他於1月3日發病，翌日到香港大學診所求醫，檢測結果初步陽性。

衛生防護中心籲東海薈．拉斐特食客聯絡

衛生防護中心呼籲於去年12月30日早上10時半前，曾光顧皇室堡東海薈．拉斐特的食客，與衛生防護中心聯絡。

．居於大埔舊墟美新大廈的印傭，在炮台山屈臣道海景大廈Bethel Fellowship Limited教會參加聚會，同場有染疫的43歲外傭（個案12805）。個案12805的僱主是個案12754的朋友。

個案行蹤：去年12月31日晚上，乘72X線及102線巴士到教會活動，與數人在該處過夜；翌日（今年1月1日）早上在炮台山英皇道知粥嘗樂食早餐，再返回教會及再次過夜。1月2日，印傭再到教會，曾與個案12805見面，衛生防護中心估計印傭因此受感染。印傭之後於1月3日和5日去過大埔大元街市，1月5日在太和體育館接受檢測呈陽性。

．73歲女子，居於北角城市花園第3座，已退休。她去年12月31日在銅鑼灣社區中心與個案12754跳舞，被列密切接觸者，於今年1月4日入檢疫中心，5日檢測初陽，6日發病。患者1月2日到過銅鑼灣一紀律部隊體育中心跳舞。

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