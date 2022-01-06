新冠疫情｜消息：科創界議員邱達根、選委界陸瀚民須檢疫　與議員陳仲尼助理出席洪為民生日會 (16:50)

有議員收到立法會秘書處提醒，任何議員若曾1月3日晚出席洪為民的派對，必須盡快進行檢測; 而曾接觸有關議員的助理也應盡快檢測，在獲得陰性檢測結果前，不得返回立法會綜合大樓及中信大廈議員辦公室。

據悉，邱達根向其他議員表示，今早檢測，亦已經叫家人、同事及過去兩日有接觸過的朋友往檢測，看來未來21日要在竹篙灣檢疫中心渡過，又說可能參加不了立法會會議。

而陸瀚民則向本報透露，在周一晚（3日）出席活動，今午得悉在座有客人是初步陽性，他無與該客人交談，他稱現時沒有病徵。

陳仲尼接受查詢時稱今早收到助理通知，他便立即通知民建聯和立法會秘書處，他和該名助理今日也會去做檢測。

秘書處回覆稱，得悉有議員早前曾與初步陽性者接觸，相關議員及其助理已進行檢測，他們在取得陰性檢測結果前不會返回立法會綜合大樓及中信大廈的議員樓層。秘書處已安排清潔公司今日稍後在綜合大樓的議員樓層（即5至8樓）和公眾地方（包括立法會餐廳），以及中信大廈13及15樓的議員樓層進行消毒。