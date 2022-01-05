新冠疫情｜免檢疫空姐母引爆「跳舞群組」最少3人初陽　測量師疑同時段光顧天后陸田園餐廳中招 (18:41)

源頭不明確診個案：

．個案12767：42歲男子，沒接種新冠疫苗，任職測量師，居於屯門翠寧花園第2座，在炮台山電氣道169號理文商業中心上班。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者每日由住所乘巴士到維園下車，行經維園前往公司，而早前確診空姐（個案12676）的母親（個案12754）經常於早上在維園跳廣場舞，惟個案12767經過維園時，與該批人距離約20米。另外，個案12767的八達通紀錄顯示，他於去年12月31日早上9時光顧天后陸田園餐廳小廚，個案12754於差不多時間亦與另一人在該處用膳。

患者於今年1月2日發燒及頭痛，翌日早上約10時半至12時向屯門翠寧花園4座地下何漢明醫生求診，同日的樣本檢測呈陽性。當時診所等候室內有30多名病人，衛生防護中心會聯絡通知他們做檢測。患者另曾於去年12月23至24日在北角香港維港凱悅尚萃酒店staycation；12月31日到訪M+博物館、1月1日到訪荃灣南豐紗廠等。他曾帶女兒到屯門萬能閣禮悅劍擊學院學劍擊、屯門栢麗廣場容易教室學普通話等，其中劍擊學院有學員及家長要檢疫。

與染疫空姐（個案12676）的母親（個案12754）相關初步陽性個案有關：

．48歲女子：居於銅鑼灣高威樓，去年12月28至31日每日早上6時半至9時到維園近噴泉位置，與個案12754等20多人跳廣場舞，12月31日另到過銅鑼灣社區中心跳舞。她12月31日到北角木蘭苑金鑽名軒與其他跳舞者用膳，共有約兩圍；今年1月1日到香港公園體育館跳舞，同日下午3時許獨自到聖約翰座堂

．43歲女外傭：與僱主及其兩名家人同住銅鑼灣東寧大廈，CT值僅13，即病毒量很高。其僱主有時會與個案12754在維園跳舞，外傭經常會到場為僱主送飲品等，個案12754亦曾到訪其家。外傭1月1日及2日放假時，曾到炮台山屈臣道8號海景大廈一間教會參與聚會，兩次聚會分別有約50和80人，與其有接觸的人列為密切接觸者要檢疫。外傭1月2日發燒及咳，同日在教會聚會期間因不適，曾到北角英皇道177-191A號利都樓外傭宿舍休息；至1月4日到律敦治醫院求診，並到利都樓外傭宿舍等候檢測結果，因檢測陽性由該處直接送院。

．59歲女子：與家人同住東區天后廟道41號翠巒閣。她平日會在維園晨運，曾於去年12月31日晨運後與個案12754在天后陸田園餐廳小廚用膳，個案12767在差不多時間光顧該餐廳。患者今年1月2日下午5時至6時曾與女兒到維園工展會，當時工展會有約7000名訪客。她另於12月30日在銅鑼灣百德新街一食肆用膳、當日下午約5時到港島身分證換領中心；1月1日與朋友到過北角殯儀館等。

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