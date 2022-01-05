新冠疫情｜免檢疫空姐母引爆「跳舞群組」最少3人初陽　測量師疑同時段光顧天后陸田園餐廳中招 (18:41)

衛生防護中心今午（5日）公布，本港新增38宗新型冠狀病毒陽性個案，當中一宗暫列源頭不明的確診個案，疑與早前確診免檢疫空姐的感染群組有關；該群組今日另新增3宗初步陽性個案，患者分別與空姐的母親在銅鑼灣維園近噴泉位置跳廣場舞或一同用膳等，當中有人去過維園工展會。
源頭不明確診個案：
．個案12767：42歲男子，沒接種新冠疫苗，任職測量師，居於屯門翠寧花園第2座，在炮台山電氣道169號理文商業中心上班。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者每日由住所乘巴士到維園下車，行經維園前往公司，而早前確診空姐（個案12676）的母親（個案12754）經常於早上在維園跳廣場舞，惟個案12767經過維園時，與該批人距離約20米。另外，個案12767的八達通紀錄顯示，他於去年12月31日早上9時光顧天后陸田園餐廳小廚，個案12754於差不多時間亦與另一人在該處用膳。
患者於今年1月2日發燒及頭痛，翌日早上約10時半至12時向屯門翠寧花園4座地下何漢明醫生求診，同日的樣本檢測呈陽性。當時診所等候室內有30多名病人，衛生防護中心會聯絡通知他們做檢測。患者另曾於去年12月23至24日在北角香港維港凱悅尚萃酒店staycation；12月31日到訪M+博物館、1月1日到訪荃灣南豐紗廠等。他曾帶女兒到屯門萬能閣禮悅劍擊學院學劍擊、屯門栢麗廣場容易教室學普通話等，其中劍擊學院有學員及家長要檢疫。
與染疫空姐（個案12676）的母親（個案12754）相關初步陽性個案有關：
．48歲女子：居於銅鑼灣高威樓，去年12月28至31日每日早上6時半至9時到維園近噴泉位置，與個案12754等20多人跳廣場舞，12月31日另到過銅鑼灣社區中心跳舞。她12月31日到北角木蘭苑金鑽名軒與其他跳舞者用膳，共有約兩圍；今年1月1日到香港公園體育館跳舞，同日下午3時許獨自到聖約翰座堂
．43歲女外傭：與僱主及其兩名家人同住銅鑼灣東寧大廈，CT值僅13，即病毒量很高。其僱主有時會與個案12754在維園跳舞，外傭經常會到場為僱主送飲品等，個案12754亦曾到訪其家。外傭1月1日及2日放假時，曾到炮台山屈臣道8號海景大廈一間教會參與聚會，兩次聚會分別有約50和80人，與其有接觸的人列為密切接觸者要檢疫。外傭1月2日發燒及咳，同日在教會聚會期間因不適，曾到北角英皇道177-191A號利都樓外傭宿舍休息；至1月4日到律敦治醫院求診，並到利都樓外傭宿舍等候檢測結果，因檢測陽性由該處直接送院。
．59歲女子：與家人同住東區天后廟道41號翠巒閣。她平日會在維園晨運，曾於去年12月31日晨運後與個案12754在天后陸田園餐廳小廚用膳，個案12767在差不多時間光顧該餐廳。患者今年1月2日下午5時至6時曾與女兒到維園工展會，當時工展會有約7000名訪客。她另於12月30日在銅鑼灣百德新街一食肆用膳、當日下午約5時到港島身分證換領中心；1月1日與朋友到過北角殯儀館等。
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