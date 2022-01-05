新冠疫情｜袁國勇：另有懷疑源頭不明個案　第五波疫情或已開始 (15:00)

袁國勇今日（5日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，相信早前染疫的機組人員已有接觸者將病毒傳開去。他亦稱，據他所知，除了居屯門的42歲男測量師，另有懷疑源頭不明個案，認為技術性而言第五波疫情可能已開始，但有待基因排序了解個案之間的關係，以確認是否源頭不明。他稱，因應新個案，暫時屯門較高危，但香港地方小，不論哪區開始出現疫情，預計很快全港都會有。

袁國勇建議，港府應盡快追蹤密切接觸者，並收緊社交距離措施；被問到是否要停課，他認為停課雖可以堵截傳播鏈，但會嚴重影響學生學習進度，例如醫科生臨牀學習，呼籲當局慎重考慮，同時呼籲市民避免大型聚會。

袁國勇又提到，出現群組感染的又一城望月樓，防疫措施「做得好好」，只是死角位空氣流通較差，相較早前食肆爆疫，望月樓食肆感染率僅約3%，而且員工非常合作，可惜有染疫食客到場，並出現空氣傳播，形容是「少少不幸」。

新冠疫情 相關報道：

新冠疫情｜劉宇隆：疑染Omicron測量師源頭不明 與確診者同區 或屬隱形傳播證據

新冠疫情｜海洋光譜號乘客諷稱「多謝國泰」 乘客檢測後獲准離開【短片】