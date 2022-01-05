高威樓有教堂、幼稚園　保安稱封區時多人不在場 (16:11)

上述居於高威樓的個案為一名48歲家庭主婦。該大廈是商住大廈，門外「水牌」顯示內有教堂、幼稚園、教育中心等。當值保安表示，昨晚突然圍封時其實很多人不在場，「就連我都唔喺度啦！」

葉先生在高威樓內工作，他表示大廈1樓至12樓主要為辦公室，13樓至20樓是住宅，間中亦見人在寫字樓層居住。大廈內有幼稚園及補習社，葉先生稱近日仍見小朋友出入。

他稱昨晚圍封時自己已下班，今早見寫字樓門外的檢測告示，已即時往附近檢測中心做檢測。被問到會否擔心感染Omicron變種病毒，他表示，「戴晒口罩唔怕Omicron」。

在東寧大廈，住户黃先生育有兩名分別3歲及6歲的兒女，對於初步陽性的外傭居於該大廈感憂慮。他認為Omicron傳播力雖高，但傷害性較低，故形容對成年人問題不大，但小孩沒有接種疫苗，間中放學後亦會到一街之隔的維園玩耍，擔心小朋友因而感染病毒。

他批評外傭的僱主與染疫空姐的家人見面後仍在社區游走，更登上郵輪，導致疫情爆發，「無論其他人幾努力配合都好，最後都多得佢哋唔少」。

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