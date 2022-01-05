新冠疫情｜港增38陽性個案　31人或帶Omicron　望月樓群組增一確診一初陽 (17:06)

望月樓群組新增一宗確診及一宗初步陽性個案，累計7宗陽性及一宗初步陽性個案。

望月樓新增個案：

．個案12785：13歲女童，居於馬鞍山雅典居第6座，為聖羅撒書院學生，最近一個上課日為去年12月22日。去年12月27日中午12時至下午2時與早前確診的母親（個案12673）在望月樓用膳；12月31日被送往檢疫，同日檢測陰性；今年1月3日發燒送院，1月4日檢測呈陽性，帶有N501Y及T478K變種病毒。

．初步陽性個案：62歲婦人，與家人同住九龍塘又一村樂景樓；去年12月27日於望月樓用膳時坐33號枱，位置接近早前確診個案12654的枱；患者12月29日檢測陰性，今年1月4日被送入檢疫中心後檢測陽性。患者1月1日及2日到過聖方濟各堂望彌撒；1月2日早上乘車到寶琳行山，之後到寶琳海港酒家用膳，以及在一間餐廳與3名朋友食飯。

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