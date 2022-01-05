「警隊KOL」陳凱港與男商人涉騙貸案准保釋　轉介區院審理 (13:49)

兩被告依次為沒有報稱職業的陳凱港（50歲）及報稱商人的汪浩毅（49歲），據了解，陳凱港被捕後已被停職。兩人准保釋，不得離港，須交出所有旅遊證件，居於報稱住址，每周到警署報到一次，不得直接或間接接觸控方證人。

兩項控罪指稱，兩人於2019年5月17日至11月4日，藉隱瞞陳凱港的警務處警司職業，及/或藉虛假地向東亞銀行有限公司表示，陳凱港於2019年7月至9月受僱於出眾資本有限公司；以及在同年5月17日至12月27日，連同陳凱俊藉隱瞞陳凱港的警司職業，及/或藉虛假地向華僑永亨信用財務有限公司表示，陳凱港於2019年9月至11月受僱於出眾資本有限公司，以及於11月至12月受僱於新凱國際貿易有限公司，意圖分別誘使東亞銀行及華僑永亨信用財務作出作為或遺漏，從而獲利，或損害或相當可能使其蒙受不利，分別涉兩筆2154.9萬元及480萬元的貨款。