新冠疫情｜衛生署調查兩初步陽性　一人曾與染疫者跳舞　另一外傭的僱主為密切接觸者 (10:09)

首宗個案為一名48歲家庭主婦，居於銅鑼灣高士威道高威樓，該處昨晚（4日）已圍封作強制檢測。她是個案12754的密切接觸者，潛伏期內無外遊，1月2日出現頭痛、咳嗽及喉嚨痛，1月4日送院，同日檢測呈初步陽性，CT值約20。上月31日她曾與個案12754及另外約20名友人一同於維園和銅鑼灣社區中心跳舞。該主婦曾於8月20日及9月10日在內地接種兩劑國藥新冠疫苗。

第二宗個案為一名43歲女外傭，居於銅鑼灣京士頓街東寧大廈，該處昨晚已圍封作強制檢測。外傭的僱主為個案12754的另一名密切接觸者，近期無沒有外遊。外傭1月2日出現發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等，1月4日獲僱主安排搬到北角英皇道177-191A號利都樓一所外傭宿舍，同日送院，檢測呈初步陽性，CT值少於20。外傭曾接種兩劑復必泰新冠疫苗。

衛生防護中心亦稱，個案12754曾於上月30日到訪該外傭和其僱主位於東寧大廈的住所，該僱主上月31日曾與個案12754和約20人於維園和銅鑼灣社區中心一起跳舞。

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