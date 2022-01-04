地產經紀涉3藏械罪上訴兩得直一駁回　判囚18月　官稱原審官未考慮案發地點無示威 (20:59)

2019年8月5日有市民發起「三罷」，當晚39歲地產經紀涉在秀茂坪紀律部隊宿舍外管有摺刀等，又於警署內撕毁警方會面紀錄，其居所遭搜出過百把利器。他早前被裁定管有違禁武器等4罪罪成，判囚32個月。他就其中3項控罪的定罪及刑罰上訴，今（4日）於高等法院裁決。法官裁定他其中兩罪上訴得直，駁回管有違禁武器的控罪上訴，上訴人須監禁18個月，即時服刑。
上訴人為蘇廣達。就首項「管有攻擊性武器」控罪，法官李運騰在判辭表示，原審裁判官莫子聰未有考慮案發地點沒有示威集會。上訴人的急救包內有剪刀和急救用品等，但該剪刀是圓頭的，並非必然是用作武器，萬用匙的亦不一定是用於傷人。雖然上訴人同時管有常見的示威用品，但這些物品是分別放在上訴人腰包、工作腰帶及急救包中，取用時並不方便，故裁定此控罪上訴得直。
另一項「管有攻擊性武器」控罪亦被裁定上訴得直。李官相信上訴人在網上選購涉案的空氣手槍、剪刀等，之後在2017至2018年於網站放售，當時香港仍未有反修例運動，又認同上訴人無法控制物品能否售出，故裁定此定罪不穩妥。
至於一項「管有違禁武器」罪，辯方專家曾指出涉案50把短刀屬細小的求生刀，刀柄上的金屬鋸齒亦有其設計原意；控方專家則指出短刀可用作「推匕首」。李官表示，法庭需顧及物品的外觀、功能及使用方法等，認同莫官不接納辯方專家的理由，維持定罪原判，又認為18個月監禁的量刑起點雖屬嚴厲，但不明顯過重，故上訴人須服刑18個月。