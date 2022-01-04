新冠疫情｜增39個案一涉望月樓　Omicron增12宗累計114宗 (20:04)

衛生防護中心公布，截至今日（4日）零時，本港新增39宗新型冠狀病毒陽性個案，13宗確診和26宗無症狀感染，本港累計12,761宗陽性個案。新增個案當中包括一人為又一城望月樓食客，該群組累計6宗陽性及一宗初步陽性個案。另外，本港再錄得12宗Omicron變種病毒個案，累計114宗。其中34宗驗出變種病毒，包括32宗N501Y及T478K變種，即可能屬Omicron個案；一宗只驗出N501Y變種；一宗驗出L452R變種。
新增陽性個案當中，3宗屬本地感染的「與輸入個案有流行病學關連」個案，其中望月樓66歲女食客（個案12747）已接種兩劑科興疫苗，檢疫期間於1月2日發病。其餘兩人為早前確診機組人員（個案12676）的同住家人，分別為35歲男子（個案12746）和62歲女子（個案12754），兩人均無接種新冠疫苗，無病徵。
其餘36宗新增個案為輸入個案。另外，由於下列航空公司從下列地點抵港的客機，分別有3至8名乘客經抵港檢測確診，衛生署因此引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止相關航空公司的客機於1月4日至17日期間從同一地點着陸香港：
．國泰航空/韓國首爾
．印度航空/印度德里
．加拿大航空/加拿大溫哥華
．泰國國際航空/泰國曼谷
．菲律賓亞洲航空/菲律賓馬尼拉
新增個案詳情見政府新聞公報。
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