戀童無業漢性侵12歲男童囚6年半　事主心理受創盼被告囚終身繫追蹤器 (20:20)

現年63歲的無業被告趙南森又名趙淑謙，被指於2019年至2020年，在巴士上非禮男童X，在大埔某村屋與或向X做出嚴重猥褻行為，以及非禮X。X於案發時為12至13歲。辯方求情時指出，被告與妻子膝下無兒，獲神父為他寫求情信，被告亦患有紅斑狼瘡症。

周官判刑時稱，被告和X相差50歲，年齡差異極為顯著，X不知被告底蘊，才相約在學校附近還錢予被告，惟對方稱幫他解困且毋須還款。周官認為，被告有預謀在巴士與X坐最後一行窗邊，被困的X遭被告撫摸下體，X感到厭惡和粗暴說「做乜嘢呀」和「拎開隻手」。

周官表示，被告之後3次在X住所梯間，和X互相手淫，沒有性經驗的X首次射精後，被告稱X已經長大。X不想再和被告接觸，但被告持續致電騷擾X，被告曾說「打完飛機就走」。X形容被告為變態男人，心理報告顯示X感到憤怒、恐懼和自責，X望被告被判終身監禁和繫上追蹤器。X的父母亦對獨子遭遇感氣憤。

周官認為，X當時正值發育初期，本案對X帶來錯誤性知識，影響深遠，事發更在X的家中。被告重犯及有戀童癖，對社會上少年構成危險，須判處具阻嚇性刑罰，以向事主家人交代及保護少年，因此就各罪加刑半年，共監禁6年半。