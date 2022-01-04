中年漢逾30年前狎3表侄女　非禮強姦5罪成囚10年 (18:55)

代號T.F.M.的被告被指於1982及86至87年侵犯X、Y、Z三姊妹，案發時X是11歲、Y是12至13歲、Z是7至8歲。

辯方求情時稱，被告有大腸瘜肉，出現手震耳鳴並深受壓力，法官陳仲衡指出所有被告均面對壓力。陳官判刑時引述被告的背景稱，被告至今只干犯過非法賭博，屬於初犯者，已成家立室及穩定工作，但不歸類為良好品格的人。

陳官續稱，同意首項非禮的控罪情節較輕微，但3名事主的心理報告均建議接受心理治療，反映她們受極大傷害，且被告一直沒有被繩之於法，是由於事主事發時年紀輕，多年後才決心挺身而出。陳官就首控罪判囚12個月；針對X的兩項非禮控罪，則判處3年監禁。

至於陳官提及針對Z的強姦罪時，斥被告是非禮Z後「食髓知味」，且他沒有使用安全套亦是加刑因素，故就此控罪判囚7年9個月。陳官表示，10年監禁足以反映本案對3名年幼事主的傷害，以及被告的整體刑責，終判他10年監禁。