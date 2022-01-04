香港往珠海金巴車票炒至5000元　金巴今推實名制遏炒賣潮 (17:32)

因應疫情發展，金巴每日只提供6班由香港前往珠海的巴士班次。網上二手拍賣平台Carousell顯示，有網民開價1萬元出售兩張近日出發的金巴車票，並列明「不議價」，較原價65元高逾70倍，另有網民自稱在旅行社工作，有小量車票可訂購，每張售2000元。除此之外，有多名網民在平台上高價收購車票，有人出價4000元購票，有人則稱有長者在內地病重，出價3000元購港珠線車票。

金巴昨發通告表示，為保障廣大旅客有序購票乘車，根據上級部門要求，由今日開始，於港珠澳大橋穿梭巴士微信公眾號及網頁購買香港往珠海班次的巴士車票，必須提供乘車者資料，包括姓名及有效身份證明檔號碼，購票時必須接受並同意有關《乘客須知》及《私隱條款》。

通告指出，香港往珠海車票上會印有旅客的姓名和身份證明文件的號碼，出票後及登車前，工作人員會要求旅客出示身份證明檔正本，以核對是否與車票所列印資料相符，如資料不符，職員有權拒絕有關人士乘車。