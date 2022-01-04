兩男子認太古站參與非法集結囚半年 (18:15)

認罪的兩被告為陳啟康（32歲）及程耀鞍（35歲）。嚴官認為兩人背景良好，但案情所見數以百計示威者在短時間內「有秩序地利用地下交通」前往各區，其中案發的康山道在晚上10時有約百人聚集叫囂，部分人手持長枝，或以激光筆照向警車及投擲硬物，維持時間短僅由於警方很快到場驅散。她認為案情嚴重，以7個半月為起點，考慮兩人身上物品，加刑1個半月，因認罪扣減至6個月。

辯方求情指出，陳啟康因新型冠狀疫情失去工作，現任職商場保安，案底將令他失去保安執照，不能重返崗位；陳啟康親撰求情信稱，被社會氣氛冲昏頭腦，衝動下犯案，日後會三思而後行。

陳啟康母親則稱他自小照顧弟弟，帶他到球場玩耍，遇上「惡霸」時亦會保護弟弟。當他從事酒店業時，曾在房間拾到數千元現金並歸還公司處理；他的中學教師則稱，性格溫馴，是名「有希望嘅後生仔」，承諾會確保他痛改前非，重新做人。

程耀鞍是家中經濟支柱，身兼兩職，望與太太置業，亦需照顧同住的母親。他已明白用錯方法表達意見，斷送前途，願意承擔後果；前上司及同事形容他盡責可靠，樂於助人，有上進心。