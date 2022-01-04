迷你倉大火死因庭｜張耀升持舊款無緊急掣對講機入火場　消防區長：2015年起禁用 (18:33)

負責管理及監察無線電通訊系統的消防區長吳紹琨指出，消防處在2011年8月發告示通知推出新系統，於2012年初停用舊系統，其間向同事派發「紅機」，逐步回收「黑機」。直至2015年底，部門指示不可再用「黑機」；然而因「紅機」數量不足，故分兩批向特種救援隊派發，紀錄顯示在起火前即2016年2月、以及起火後即2017年10月，特種救援隊分別派了10部「紅機」。

死因裁判官黃偉權感到不解，「既然唔夠紅機，點解全面停用黑機？」吳紹琨說，特種救援隊迅速發展了不同專隊，部門一下子未必有足夠供應，要按需求採購。黃官聞言稱，每名消防員都可預見有可能入火場，「專隊成唔成立，只不過調崗位，個人一早存在」，質疑與發展迅速有何關係。吳紹琨回應並非每人都有無線電對講機跟身，要視乎其崗位。

吳紹琨表示，其實特種救援隊曾歸還「黑機」，但其後提出借用30部「黑機」作日常訓練之用，直至案發後才歸還。黃官質疑為何仍會借出已停用的「黑機」，吳紹琨說，小隊稱目的是訓練時作簡單通訊。

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