25歲侍應集結用蒙面物品罪成判囚半年　官稱求情信悔意真誠惟「嚟得較遲」不減刑 (17:23)

辯方求情稱，被告的背景報告正面，他事後十分悔疚，還押時自發撰求情信表示，他明白因個人過失帶來很多麻煩，亦令親友擔心，他亦明白社會風氣非犯案的藉口，自由亦非必然；他的家庭關係融洽，惟父親罹患心臟疾病，母親因案情緒受困，被告則未能盡孝。

辯方續稱，本案非法集結的規模相對不大，歷時不長，程度亦不嚴重，而社會現已轉趨平靜，被告重犯機率不大，望法庭考慮他無案底，已汲取本案教訓，冀在新一年重過新生。

王官判刑時表示，案中涉及約50人在鄰近港鐵站的主要道路集結，示威者叫囂、使用雷射筆照向警員、以雜物堵路，在警方多次警告後仍拒絕散去。被告身穿「典型示威者裝束」並蒙面，手執磚頭，總結非法集結罪判囚半年，使用蒙面物品控罪則判囚兩星期，兩罪同期執行。