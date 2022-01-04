鄒幸彤求情讀六四遇難者家屬證言　官命警抄鼓掌旁聽者姓名身分證號碼 (14:48)

鄒幸彤親自陳辭表示，本案發生至今近半年，「六四由公認的良知底線，變成公認的危險紅線」；隨着民主女神像被拆、「立場新聞」、「眾新聞」等一一倒下，公開談論六四的空間已嚴重萎縮。不過，她認為「文字自有其內在生命力，無法被法律、當權者決定」，無論今天判刑多少，她都會堅持發聲。

鄒幸彤接着讀出多名六四遇難者家屬的證言，裁判官陳慧敏一度打斷她的陳辭，要求她就個人背景求情。鄒幸彤回應指出，六四難屬才是本案受害者，「他們的聲音比我個人的求情說話，更應該出現在法庭上」。不少旁聽者隨即拍手叫好，陳官稱法庭不是宣泄政見的地方，旁聽者的行為可能構成藐視法庭，下令警員記下相關人等的身分證號碼。

鄒幸彤繼續陳辭表示，「真正要求情、要乞討原諒的，是令遇難者家破人亡的劊子手，是形容《國殤之柱》醜陋的人」，她會堅守六四燭光，並承擔「文字獄」的後果。

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